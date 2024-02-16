«Цифры не вяжутся»: продюсер раскрыл феномен успеха Робби Уильямса

Британский певец Робби Уильямс привлекает внимание фанатов уникальным тембром голоса и эпатажным поведением. Об этом NEWS.ru рассказал продюсер Евгений Бабичев.

«Он по натуре лидер, однозначно только сольный исполнитель. Представляю, насколько ему было тесно в группе Take That. Ему 50, а кто даст? Эти цифры к нему не вяжутся. Все такой же моложавый, полон энергией. Он не меняет ни репертуар, ни поведение на сцене. Все такой же эпатажный, способный на нестандартные поступки», — пояснил Бабичев.

Продюсер напомнил, что недавно на своем концерте в ОАЭ Робби Уильямс спустился со сцены, чтобы взять телефон у русской девушки и записать приветствие для ее сына. Бабичев считает, что шоу, которое устраивает Уильямс на своих концертах, растет вместе с ним, поэтому остается актуальным, даже когда артисту исполнилось 50 лет.

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