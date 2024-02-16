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«Цифры не вяжутся»: продюсер раскрыл феномен успеха Робби Уильямса

Продюсер Бабичев: Робби Уильямс привлекает слушателей уникальным тембром

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Global Look Press

Британский певец Робби Уильямс привлекает внимание фанатов уникальным тембром голоса и эпатажным поведением. Об этом NEWS.ru рассказал продюсер Евгений Бабичев.

«Он по натуре лидер, однозначно только сольный исполнитель. Представляю, насколько ему было тесно в группе Take That. Ему 50, а кто даст? Эти цифры к нему не вяжутся. Все такой же моложавый, полон энергией. Он не меняет ни репертуар, ни поведение на сцене. Все такой же эпатажный, способный на нестандартные поступки», — пояснил Бабичев.

Продюсер напомнил, что недавно на своем концерте в ОАЭ Робби Уильямс спустился со сцены, чтобы взять телефон у русской девушки и записать приветствие для ее сына. Бабичев считает, что шоу, которое устраивает Уильямс на своих концертах, растет вместе с ним, поэтому остается актуальным, даже когда артисту исполнилось 50 лет.

Недавно Евгений Бабичев назвал Григория Лепса идеальным певцом для записи совместных треков.

Ранее кинокритик оценил дальнейшую судьбу карьеры Марата из «Слова пацана».

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