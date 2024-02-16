Вячеслав Чепурченко ответил на слухи о съемках четвертого сезона «Жуков»

Актер Вячеслав Чепурченко в беседе с «Телепрограммой» допустил вероятность того, что четвертый сезон комедийного сериала «Жуки» начнут снимать летом 2024 года.

«Если мы закончили летом, то и должны начать в это время года, поскольку это продолжение истории. А не просто зарисовки из жизни жителей деревни «Жуки». В конце второго сезона ребята пытаются делать приложение, которое украл персонаж Верника. И странно было бы начать показывать сезон зимой», — отметил Чепурченко.

При этом артист признался, что его иногда спрашивают в метро, ждать ли новый сезон комедийного шоу.

В феврале режиссер «Слова пацана» Жора Крыжовников признался, что он и его команда задумывали три сезона сериала «Слово пацана». Он планировал посвятить каждый сезон определенному году — 1989-му, 1991-му и 1993-му. Крыжовников отметил, что на основе этих периодов можно снять много интересных историй, однако сейчас он сделал паузу от «Слова пацана».

Ранее Хазанов опроверг слухи об отъезде из России.