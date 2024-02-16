Кинокритик оценил дальнейшую судьбу карьеры Марата из «Слова пацана»

Актер Рузиль Минекаев может стать заложником амплуа экранного хулигана на фоне успеха сериала «Слово пацана». Об этом NEWS.ru рассказал кинокритик Давид Шнейдеров.

«Сейчас Минекаев вновь получил роль хулигана, и действительно есть опасность, что он станет актером одной роли. Для актера большая беда играть одну и ту же роль, а режиссеры радостно это используют. Чтобы этого избежать, нужно искать разные проекты и работать с разными режиссерами. Во многом это работа актерского агентства», — пояснил Шнейдеров.

Он напомнил, что многие популярные актеры столкнулись с идентичной проблемой. Например, Джима Керри воспринимают исключительно как комедийного актера, поэтому все его проекты с более серьезной тематикой обычно проваливаются. К тому же, добавил Шнейдеров, мало кто вспомнит трагические роли Юрия Никулина, а других персонажей Вячеслава Тихонова оттеняет культовая роль Штирлица в «17 мгновений весны».

Ранее стало известно, что Рузиль Минекаев сыграет хулигана в сериале «Подслушано в Рыбинске».