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Кинокритик оценил дальнейшую судьбу карьеры Марата из «Слова пацана»

Критик Шнейдеров заявил, что Рузиль Минекаев может стать актером одного амплуа

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Актер Рузиль Минекаев может стать заложником амплуа экранного хулигана на фоне успеха сериала «Слово пацана». Об этом NEWS.ru рассказал кинокритик Давид Шнейдеров.

«Сейчас Минекаев вновь получил роль хулигана, и действительно есть опасность, что он станет актером одной роли. Для актера большая беда играть одну и ту же роль, а режиссеры радостно это используют. Чтобы этого избежать, нужно искать разные проекты и работать с разными режиссерами. Во многом это работа актерского агентства», — пояснил Шнейдеров.

Он напомнил, что многие популярные актеры столкнулись с идентичной проблемой. Например, Джима Керри воспринимают исключительно как комедийного актера, поэтому все его проекты с более серьезной тематикой обычно проваливаются. К тому же, добавил Шнейдеров, мало кто вспомнит трагические роли Юрия Никулина, а других персонажей Вячеслава Тихонова оттеняет культовая роль Штирлица в «17 мгновений весны».

Ранее стало известно, что Рузиль Минекаев сыграет хулигана в сериале «Подслушано в Рыбинске».

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