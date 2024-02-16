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Михаил Шац* рассказал о неудачных кастингах в Израиле

Комик Шац заявил, что дважды не смог пройти кастинг в израильские сериалы

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Global Look Press

Комик и актер Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) рассказал на своем YouTube-канале о трудностях в профессии после переезда в Израиль.

Шац признался, что два раза провалил кастинги на израильские сериалы.

«Я благополучно слился. Причем понял это сразу. Видно же по реакции людей. Я не знаю. У меня было такое ощущение: «Все. Я понял», — поделился артист.

Шац отметил, что одним из проектов был сериал «Совецка». Он рассказывает про семью евреев, которые переехали из СССР в Израиль в начале 90-х.

Шац добавил, что не испытывает творческого кризиса. Несмотря на провалы кастингов, у него есть вещи, которые получаются.

В апреле 2022 года телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом) сообщила, что Шац уехал из России в Испанию. В июне она заявила, что комик теперь живет в Израиле.

В июле 2023 года Шац признался, что испытывает неуверенность после переезда в Израиль. По словам юмориста, он живет в постоянном стрессе. Комик отметил, что такое же чувство у него было и в России последние десять лет. Шоумен признался, что хочет чувствовать себя спокойно, но не может. Комик «работает над этим».

Ранее российский комик пожаловался на высокие цены и налоги в Германии.

*  признан в РФ СМИ-иноагентом
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