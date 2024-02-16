Звезду «Дома-2» госпитализировали после передозировки наркотиками

Шоумена и участника телепроекта «Дом-2» Александра Фаломина госпитализировали 14 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, бригада скорой помощи по приезде подключила Фаломина к аппарату ИВЛ, он впал в кому. Медики диагностировали у шоумена сильную передозировку наркотиками. Уточняется, что звезда «Дома-2» употреблял мефедрон с фенобарбиталом.

До приезда врачей мужчина находился в состоянии выраженного психомоторного возбуждения: он бредил и буянил. Сейчас, отмечает Mash, Фаломин чувствует себя лучше и идет на поправку.

В январе сообщалось, что школьницу из Петербурга доставили в реанимацию с передозировкой наркотиками. Девушку-подростка без верхней одежды в сугробе нашел прохожий. Инцидент произошел на Софийской улице в Санкт-Петербурге.

Отмечалось,16-летнюю школьницу госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. В правоохранительных органах заявили, что воспитанием девятиклассницы занимается мать. Прочие детали и обстоятельства произошедшего неизвестны.

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