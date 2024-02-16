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Хазанов опроверг слухи об отъезде из России

Актер Геннадий Хазанов заявил, что не собирается эмигрировать из России

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов признался, что не собирался эмигрировать из России на фоне слухов о том, что актер уехал из страны после начала СВО. Его слова передает Life со ссылкой на Shot.

«Нет, я уезжаю, когда у меня каникулы, и возвращаюсь. А куда ж я собираюсь [эмигрировать]? Я работаю», — удивился артист.

15 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что общественники из движения «Ветераны России» попросили главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина и генпрокурора Игоря Краснова отменить концерт артиста Геннадия Хазанова в Москве.

По данным издания, активисты написали в своем заявлении, что Хазанов уехал из России после начала СВО, а потом записал видео, в котором назвал любовь к родине чувством, «присущим рабам». По их мнению, таким образом артист якобы скрытно поддерживает Вооруженные силы Украины.

Общественники потребовали проверить Хазанова по делу о дискредитации российской армии.

В марте 2022 года Хазанов уехал из России и несколько месяцев провел в Латвии. В августе того же года актер опроверг слухи о своей эмиграции.

Ранее актер Бикбаев вспомнил, как выкрал и сжег свой контракт с Меладзе.

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