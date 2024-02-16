Певец Хабиб пожаловался на личную жизнь

Певец Хабиб признался в беседе с Prozvezd, что не может себе найти возлюбленную.

По словам Хабиба, у него еще не было девушки с тех пор, как он приобрел популярность. Артист отметил, что очень хочет встретить вторую половинку. Он уверил, что для него не важен рост и вес будущей возлюбленной.

«Главное, чтобы человек был хороший. Чтобы она полюбила не за подарки. А за то, какой я человек. Ради любимой девушки я готов пойти на многое. Например, в три часа ночи за шаурмой сходить», — поделился артист.

Хабиб рассказал, что первая влюбленность у него была в школе. Девушка была на пару классов старше его, а любовь оказалась невзаимной. Певец признался, что долго переживал из-за этого.

«Но, как оказалось, зря. Сейчас не жалею: у нее кошки, дети... Однажды ради девушки влез в долги, потому что нам нужно было купить путевку в Таиланд. Но потом мы расстались», — отметил исполнитель.

Хабиб стал наиболее известен в 2020 году после выпуска песни «Ягода малинка». В октябре 2023 года Хабиб принял участие в трибьют-концерте, посвященном Юрию Шатунову с его песней «Не бойся».

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