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Звезда фильма «Лед 3» рассказала о желании бросить актерскую карьеру

Актриса Елена Николаева заявила, что у нее были мысли бросить актерскую карьеру

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Актриса Елена Николаева призналась в беседе с «Пятым каналом», что у нее были мысли бросить актерскую карьеру.

Николаева рассказала, что у нее была подобная идея в конце первого курса ГИТИСа. Она заявила, что позже это прошло.

Николаева также отметила, что является артисткой балета по первому образованию.

«Я помню, как приходила к маме, говорила, что все — я ухожу из танцев, я больше не могу», — вспомнила актриса.

Елена Николаева дебютировала в кино в 2007 году в картине «Шведская спичка». В ее фильмографии более 40 работ. Она снималась в таких проектах, как «Лед 3», «Мамочки», «Метод Фрейда», «Медиум», «Актрисы», «Знахарь», «Метод», «Цыпленок жареный», «Неваляшка».

В январе актриса Мария Аронова призналась, что «страшно» боялась продолжения фильма «Лед».

По словам Ароновой, она искренне верит, что в третьей части франшизы им удалось показать нечто новое, однако все равно боится. Актриса призналась, что на участие в продолжении картины ее уговорил коллега Александр Петров.

Ранее режиссер рассказал, каким будет новый домовенок Кузя.

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