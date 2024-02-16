Директору театра «Ленком» стало плохо в московской квартире

Директору театра «Ленком» Марку Варшаверу стало плохо в его московской квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, последние пять дней Варшавер находился дома с температурой, болями в груди, кашлем и слабостью. Врачи приезжали к нему несколько раз и диагностировали бронхопневмонию. Как отмечает Mash, директор театра отказывался от госпитализации.

Сам Варшавер сообщил в разговоре с Telegram-каналом, что с ним все нормально. Более того, он собирается идти на работу.

Марк Варшавер работает директором театра «Ленком» с 1987 года, в 2019-м он стал директором с расширенными полномочиями. В 2001-м он удостоился звания заслуженного деятеля искусств России.

13 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что актер Валерий Баринов был госпитализирован после падения по пути в ТЮЗ. По данным издания, после инцидента артист смог подняться и самостоятельно добраться до театра, где ему вызвали «скорую». Врачи диагностировали актеру ушибы грудной клетки и спины.

В тот же день 112 заявил, что Баринов сломал правый отросток позвонка грудного отдела.

Ранее у сына Вячеслава Зайцева заподозрили рак.