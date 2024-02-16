Звезда «Универа» рассказал, как образование психолога помогает ему в профессии

Актер Александр Мартынов заявил в беседе с Hello!, что его психологическое образование напрямую ему помогает в его профессии.

Мартынов заявил, что актер должен хорошо разбираться в психологии, чтобы понимать мотивацию своего персонажа — что им движет, чего боится, а чего хочет.

«Психология призывает исследовать себя и разбираться, что движет нами, чего мы боимся и где наши страхи», — поделился актер.

Мартынов назвал психику актерским инструментом. По мнению артиста, чтобы правильно им владеть, необходимо изучать себя, свою психофизику и психотип. Актер решил получить психологическое образование, чтобы поглубже исследовать эту область.

Мартынов отметил, что применяет различные техники из психологии в своих методах преподавания.

«Я преподаю актерское мастерство блогерам и некоторые упражнения, техники я применяю в своих мастер-классах и тренингах», — рассказал артист.

Александр Мартынов дебютировал в кино в 1993 году в картине «Окно в Париж». Он получил наибольшую известность по роли Валентина Будейко в ситкоме «Универ. Новая общага».

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