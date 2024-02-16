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Дима Билан ответил на слухи о пластических операциях

Певец Дима Билан опроверг, что делал пластику

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Певец Дима Билан опроверг в беседе с woman.ru, что делал пластические операции.

Билан отметил, что в будущем также не намерен пользоваться услугами пластических хирургов. Артист рассказал, что у него в жизни не было мысли «что-то себе накачать», даже если дело касалось спорта.

«Я вообще за гимнастику, на самом деле, за ЛФК. Абсолютно разделяю желание нарастить массу, но я за то, чтобы была пластика (физическая). Потому что пластика — это все: внутренние органы, зарядка, кровоснабжение, незабитые мышцы», — поделился исполнитель.

Билан добавил, что регулярно бегает и плавает, чтобы держать свое тело в тонусе.

15 февраля блогерша Айза-Лилуна Ай сообщила, что планирует сделать пластику груди. Она пройдет хирургическую процедуру по уменьшению и подтяжке груди без использования имплантов. Блогерша также хочет сделать коррекцию рубцов, оставшихся от прошлых операций.

Айза объяснила, что ее бюст стал не таким «бодрым» после рождения второго сына Элвиса и похудения. Всего блогерша отдала за будущую операцию 1,5 миллиона рублей.

Ранее бывший муж Бородиной ответил на слухи о пластике невесты.

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