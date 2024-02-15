Волочкова о пожаре в «Известия Hall»: «Меня подставили»

Балерина Анастасия Волочкова заявила в беседе с vm.ru, что пожар в концертном зале «Известия Hall» могли подстроить.

Волочкова заявила, что ее подставили, чтобы «лишить красоты и таланта». На сцене концертного зала должно было пройти ее шоу «Одержимость».

«Кому-то, кто лишился работы, наверное, я мешаю со своими прекрасными шоу, поэтому и решили мне крылья подрезать. Мне перед людьми стыдно — что я им скажу? Многотысячная публика должна была прийти на мое шоу 25 февраля. На протяжении долгого времени я выступала в зале «Известия Hall», а куда теперь идти?» — поделилась артистка.

По данным Baza, возгорание произошло около 05:00 мск. Как сообщил Telegram-канал Shot, пожар начался в здании «Известий», после чего распространился на ночной клуб Lookin Rooms и бар «Резиденция». Людей из здания экстренно эвакуировали. При этом Mash пишет, что возгорание началось во внутреннем дворе — загорелись «Резиденция» и Lookin Rooms. По информации канала, во дворе обрушился металлический купол.

Ранее Анастасия Волочкова попросила фанатов о помощи на фоне пожара в «Известия Hall».