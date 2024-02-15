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Звезда «Ворониных» рассказал об усталости от комедии

Актер Георгий Дронов признался, что уставал от жанра комедии

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ТНТ

Актер Георгий Дронов признался в беседе с «Пятым каналом», что однажды устал от жанра комедии.

Дронов объяснил, что ему хотелось более серьезные роли. По словам актера, позже он понял, что можно себя реализовать в смешанных жанрах.

«Я в свое время рефлексировал: да что ж такое — комедия и комедия, дайте драму какую-нибудь сыграть! Сейчас я понимаю, что жанр трагикомедии тоже очень востребован, эмоционально абсолютно все поглощает и дает реализовать», — поделился артист.

Георгий Дронов дебютировал в кино в 1992 году. Он получил наибольшую известность по ролям в проектах «Воронины», «Ночной дозор» и «Саша+Маша». В его фильмографии более 40 работ.

Дронов сыграл в таких картинах, как «Сибирский цирюльник», «Утомленные солнцем», «Сестры», «Девушки с Макаровым». Он также снимал сериал «Счастливы вместе», где исполнил эпизодическую роль.

В августе появился слух о возвращении в эфир сериала «Воронины». Однако телеканал СТС опроверг слухи о съемках продолжения.

«Воронины» были адаптацией американского ситкома «Все любят Рэймонда» с 1 по 10-й сезоны и выходили как оригинальный российский ситком с 11 по 24-й сезоны.

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