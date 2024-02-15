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Стали известны подробности о грядущей свадьбе Влада Соколовского

Певец Влад Соколовский заявил, что отпразднует свадьбу в России вопреки планам

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vs20/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Влад Соколовский в разговоре с The Voice заявил, что планирует сыграть свадьбу с Ангелиной Сурковой в России.

«Мы готовимся! Раньше планировали сделать это в Италии, но сейчас это осуществить очень сложно. Так что будем праздновать в России: в стране много красивых мест», — подчеркнул Соколовский.

На данный момент Соколовский состоит в отношениях с блогершей Ангелиной Сурковой. Он сделал предложение партнерше в июле 2022 года. Пара обручилась во время отдыха на Бали. Певец рассказывал, что они собираются отпраздновать торжество в Италии. У возлюбленных есть сын Дэвид. Мальчик родился в феврале 2022 года.

В начале февраля Соколовский записал песню для сериала «Постучись в мою дверь в Москве». Артист, сыгравший в сериале одну из главных ролей — друга главного героя и его партнера по архитектурному бюро, — записал песню о романтических чувствах персонажей. Актриса Лиана Гриба исполнила роль главной героини Саши (Эды Йылдыз в оригинале), а Никита Волков — Сергея (Серкана Болата).

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