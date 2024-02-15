«Могу себе позволить»: Кологривый рассказал, почему всегда опаздывает на съемки

Актер Никита Кологривый в беседе со студентами Высшей школы кино и телевидения Останкино признался, что всегда опаздывает на съемки на несколько часов. Об этом пишет The Voice.

«Я всегда опаздываю на съемки на час-два. Я просто это люблю и могу себе позволить», — улыбнулся Кологривый.

Он уточнил, что обычно перед работой занимается спортом. По словам звезды «Слова пацана», некоторое время он приходил на съемки вовремя, но потом понял, что шоураннеры «страхуются» за счет его личного времени, так как по факту съемочный процесс начинается позже заявленного времени.

«Потом понял, что люди за счет моего личного времени страхуются. Извините, хоть я и разгильдяй, но в кадре я разорвусь», — подчеркнул Кологривый.

Артист также отметил, что уважает режиссера и не импровизирует на съемках. Такое отношение Кологривый объяснил тем, что в трудовом договоре указано, что режиссер главенствует над актерами на съемочной площадке.

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