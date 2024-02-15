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Режиссер рассказал, каким будет новый домовенок Кузя

Режиссер Лакисов: новый домовенок Кузя приобретет свою изюминку

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Кинокомпания братьев Андреасян

Режиссер фильма «Домовенок Кузя» Виктор Лакисов рассказал, каким будет персонаж его игрового полнометражного кино. Аниматора цитирует «Пятый канал».

По словам Лакисова, герой сохранит черты своего предшественника — домовенка Кузи из советских мультфильмов, — но и приобретет свою изюминку.

Лакисов дал понять, что его персонаж уже разработан.

«Как можно режиссировать кино, не зная, как этот персонаж, кто он, какие у него мотивы, какие у него страхи? Даже если это виртуальный… тем более, виртуальный. Этими навыками должны обладать теоретически все. Но, по факту, нет, не все. Я ими обладаю», — заверил он.

Премьера фильма «Домовенок Кузя» запланирована на 19 декабря 2024 года.

Мультфильм о домовенке Кузе и укравшей его Бабе-Яге вышел в свет в 1984 году. Он снят по мотивам сказок Татьяны Александровой по сценариям Марины Вишневецкой и Валентина Берестова.

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