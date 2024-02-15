Режиссер рассказал, каким будет новый домовенок Кузя

Режиссер фильма «Домовенок Кузя» Виктор Лакисов рассказал, каким будет персонаж его игрового полнометражного кино. Аниматора цитирует «Пятый канал».

По словам Лакисова, герой сохранит черты своего предшественника — домовенка Кузи из советских мультфильмов, — но и приобретет свою изюминку.

Лакисов дал понять, что его персонаж уже разработан.

«Как можно режиссировать кино, не зная, как этот персонаж, кто он, какие у него мотивы, какие у него страхи? Даже если это виртуальный… тем более, виртуальный. Этими навыками должны обладать теоретически все. Но, по факту, нет, не все. Я ими обладаю», — заверил он.

Премьера фильма «Домовенок Кузя» запланирована на 19 декабря 2024 года.

Мультфильм о домовенке Кузе и укравшей его Бабе-Яге вышел в свет в 1984 году. Он снят по мотивам сказок Татьяны Александровой по сценариям Марины Вишневецкой и Валентина Берестова.

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