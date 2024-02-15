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«Переживай аккуратнее»: Matrang разозлился на Басту после предложения о помощи

Рэпер Matrang резко ответил Басте на предложение о помощи

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Wikimedia Commons

Рэпер Matrang резко ответил Басте, когда тот справился о его самочувствии и предложил помощь. Слитую в сеть переписку опубликовал «СтарХит».

«За меня переживать не надо, щенки, за себя переживайте. В себя приди ты, Василий Вакуленко! Осторожнее, да, осторожнее. А то ну-ну-ну сделаю, слышишь? Аккуратнее, брат. Переживай аккуратнее, у меня мама раком болеет. Я сейчас злой, братан», — сказал Matrang.

При этом на кадрах видно, что Баста выказывает сочувствие коллеге и пытается его поддержать, а также не провоцирует своего собеседника.

В начале февраля Matrang уехал из России в Таиланд, заявив, что больше не хочет быть публичным человеком. Он сбрил себе брови и отрастил волосы. В России он продал всю свою недвижимость и авто.

Это случилось после того, как, по словам самого певца, в феврале 2023 года двое знакомых позвали его отдохнуть в ресторан «Дендрариум» во Владикавказе. Они увезли его на своем автомобиле в лес, угрожали пистолетом, избили и сняли побои на видео, разослав скрины его знакомым в Осетии.

Ранее продюсер рассказал, сколько семья Шатунова заработала на «Слове пацана».

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