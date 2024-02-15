Родион Газманов вступился за отца на фоне критики от Вики Цыгановой

Певец Родион Газманов в эфире шоу «Так сказать» на RuTube объяснил критику Вики Цыгановой в адрес его отца ее «внутренними проблемами».

«Думаю, что у Вики Цыгановой какие-то внутренние проблемы, которые порождают подобные высказывания. Тут же направление одинаково, оба артиста с патриотическим репертуаром. Представьте, в окопе солдаты начинают драться, потому что чего-то не поделили… Такого не может быть!» — возмутился Газманов.

Он считает, что в первую очередь надо спрашивать у Цыгановой, почему она позволила себе подобную критику в адрес коллеги. Певец убежден, что обвинять Олега Газманова в непатриотичности может «только круглый идиот».

Цыганова критиковала музыканта за видео с концерта в Дубае, где Олег Газманов отказался общаться с провокаторами на тему Украины и конфликта двух стран. Сын известного певца прокомментировал этот ролик, отметив, что его отец не стал бы доказывать и объяснять свою позицию каждому человеку, кто это потребует.

«К каждому подходить и высказывать свою позицию — это метание бисера. Представляете, пишут сто комментариев, а ты отвечай: «Я не такой, вот у меня список добрых дел…» — резюмировал артист.

Ранее Дима Билан объяснил, почему пришел на «голую» вечеринку Ивлеевой.