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Шэрон Стоун рассказала о минусах славы

Актриса Шэрон Стоун призналась, что слава обходится ей дорого

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MPP/Global Look Press

Актриса Шэрон Стоун рассказала о минусах мировой славы. Ее цитирует издание InStyle.

По словам 65-летней звезды «Основного инстинкта», слава обходится ей дорого.

«Ты отправляешься на ужин, и за столом собираются 15 человек, а кто платит? И вот приходится каждый раз оплачивать чек на $3 тысячи», — поделилась она.

Она также отметила, что сейчас люди начали понимать, что голливудским звездам приходится тратиться, чтобы обеспечить свою безопасность.

«Теперь все хотя бы понимают, что Дженнифер Лоуренс не может просто взять и полететь со всеми на самолете. Николь Кидман не может. Шэрон Стоун не может тоже, снимается она в кино или нет. Люди думают: так, где я ее видел?» — рассказывает она.

Накануне Стоун вспомнила о своем неудачном опыте знакомств в дейтинг-приложениях. По словам звезды, однажды она встретилась с мужчиной, который, как выяснилось позже, был осужденным преступником.

Ранее продюсер рассказал, сколько семья Шатунова заработала на «Слове пацана».

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