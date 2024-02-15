Митя Фомин рассказал, что ему подарили на юбилей: «Все обзавидовались»

Певец Митя Фомин в беседе с Telegram-каналом «Звездач» похвастался уникальными подарками на свое 50-летие.

«Мне все обзавидовались. Мне подарили поездку к Южному полюсу. Надо будет спланировать время и осуществить это долгожданное путешествие. На частном самолете. Мне подарили поездку в Турцию. Я ни у кого ничего не просил», — отметил Фомин.

По словам артиста, гости вечеринки в честь юбилея подарили ему много цветов, хотя он специально просил этого не делать. Ему также преподнесли полезные сертификаты в ЦУМ и к косметологу, парфюмерию, ювелирные украшения и аксессуары. Фомин отметил, что пока не знает, с кем полетит к Южному полюсу. Артист обрадовался тому, что у него такие щедрые и отзывчивые друзья.

Недавно Митя Фомин попросил прощения у стилиста Александра Рогова, которого раскритиковал за внешний вид в интервью журналистке Лауре Джугелии. Певец поблагодарил Александра Рогова за то, что он делает «нелегкую работу», одевая людей в России стильно. Артист также заявил, что хотел бы однажды поработать над своим имиджем вместе с Роговым.

Ранее Лада Дэнс оценила положение Киркорова после вечеринки Ивлеевой и поездки в Горловку.