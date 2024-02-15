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Лада Дэнс оценила положение Киркорова после вечеринки Ивлеевой и поездки в Горловку

Певица Лада Дэнс заверила, что Киркоров справится с бойкотом после скандала

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Личный архив

Певица Лада Дэнс в беседе с NEWS.ru заявила, что Филиппу Киркорову удастся справиться с бойкотом после скандала на вечеринке Насти Ивлеевой.

«Филипп трубки-то не берет уже лет — я не знаю сколько, устала считать — если это друг, то... Я Филиппа знаю с 20 лет. Филипп очень умный человек, он выберется. Он сильный, разберется. У каждого человека бывают разные полосы, каждый может попасть... Главное — что было до этой полосы, во время и после», — высказалась Лада Дэнс.

В феврале 2024 года Филипп Киркоров приехал в ДНР, где выступил в больнице перед ранеными, вручил им подарки. Он сделал пожертвования детскому центру и приюту для животных. Поездку поддержали в Госдуме, а представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в этот раз певец выбрал «ту дверь».

В свою очередь депутат Виталий Милонов понадеялся, что нынешний визит артиста в ДНР не станет разовой акцией. При этом депутат не стал соглашаться с теми, кто считает лицемерным поступок Киркорова — как, например, актриса Яна Поплавская.

Ранее Леша Свик высмеял нежелание артистов петь с Shaman.

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