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В Госдуме обсудили судьбу книг иноагентов

Ямпольская: библиотекари не могут избавиться от книг иноагентов

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Пресс-служба Елены Ямпольской

Комитет по культуре Государственной думы 14 февраля обсудил судьбу книг писателей — иноагентов. О заседании пишет mk.ru.

«Очень много запросов поступает от библиотечных работников, которые не понимают, что им делать с книгами иноагентов и лиц, подвергнутых судебному преследованию по серьезным статьям, либо внесенных в списки террористов, как Борис Акунин» (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов), — уточнила председатель комитета Елена Ямпольская.

Ямпольская уточнила, что библиотекари «с радостью готовы избавиться» от этих книг, однако не могут сделать этого на законных основаниях.

По словам депутата Елены Драпеко, сейчас в Госдуме думают, как поступать с книгами, которые не за что включать в список экстремистских материалов, но написанными авторами-иноагентами или экстремистами.

«Не все произведения террористов и врагов народа являются такими уж вредными», — сказала Драпеко.

Накануне партия «Справедливая Россия — За правду» выслушала экспертов, которые разработали рекомендации по улучшению государственного регулирования в сфере культуры с учетом традиционных ценностей. Документ не получил поддержки в правительстве и Минкульте.

Ранее Николай Цискаридзе назвал минусы современных артистов.

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