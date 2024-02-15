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«Не давят авторитеты»: Николай Цискаридзе назвал минусы современных артистов

Балетмейстер Цискаридзе пожаловался на отсутствие образования у артистов

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Сергей Компанийченко/РИА «Новости»

Балетмейстер Николай Цискаридзе в разговоре с «Пятым каналом» осудил современных артистов за отсутствие образования и авторитета к более опытным предшественникам.

«Они так мало знают чего-то, их настолько не давят авторитеты. С одной стороны, это прекрасно, с другой — очень плохо, что они просто очень малообразованные люди. Всегда артисты жили в очень сложном ритме, но они были более сплоченными. Сейчас, к сожалению, немножко время изменилось», — пожаловался Цискаридзе.

Актер Никита Кологривый после успеха в фильме «По щучьему велению» и сериале «Слово пацана» стал регулярным гостем ток-шоу и интервью, в которых нелестно отзывался о коллегах-артистах. В частности, он отметил, что ему не нравится творчество Иннокентия Смоктуновского и Александра Абдулова. После таких слов многие, например, Леонид Ярмольник осудили молодого артиста за пренебрежение к устоявшимся авторитетам. Однако были и те, кто вступился за актера.

Ранее Марат из «Слова пацана» снова сыграл хулигана в российском сериале.

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