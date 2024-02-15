Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Милохин рассказал, почему стал врагом в России

Блогер Милохин заявил, что стал врагом из-за скандала на «Ледниковом периоде»

close
100%
Первый канал

Блогер Даня Милохин предположил, что именно уход из проекта «Ледниковый период» сделал его врагом в глазах общественности. Этим Милохин поделился в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Макарена».

«Меня сразу же отменили на канале, от меня ушли все рекламы, которые были у меня в России… И постепенно, как ком, стали нарастать разные проблемы», — заявил тиктокер.

В той же беседе Милохин уточнил, что его побег с «Ледникового периода» связан с усталостью. Он признался, что попытался уйти из проекта по-тихому. Он не хотел, чтобы его начали останавливать при личной просьбе отпустить. Блогер назвал свое решение безответственным.

25 октября 2022 года блогер Даня Милохин принял решение покинуть проект. Для многих его уход стал шоком. Накануне своего ухода из проекта блогер пребывал в хорошем настроении и провел тренировку.

Милохин катался в паре с Евгенией Медведевой и в предыдущем сезоне проекта. Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Победителями стали Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов.

Ранее Милохин признался, что скучает по России и русским девушкам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами