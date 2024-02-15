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В Москве избили актера Андрея Пакалова

Baza: актера Андрея Пакалова могли избить, перепутав с ЛГБТ*-активистом

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andrey__pakalov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Москве избили актера и модель Андрея Пакалова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Канал утверждает, что Пакалова могли избить, перепутав с ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-активистом — 12 февраля он вышел покурить у подъезда в меховой шубу из волка, лисы и бобра. Шуба вызвала стилистические претензии у проходившего мимо мужчины, он нецензурно выругал Пакалова, усомнившись в сексуальной ориентации актера.

Мужчины зашли в подъезд, после чего неизвестный ударил Пакалова головой в лицо. В поликлинике врачи диагностировали актеру сотрясение мозга, ушиб носа и раскол передних зубов.

Полиция начала проверку по факту случившегося. Следствие выяснило, что нападавший позже устроил скандал в этом же подъезде и разбил телефон консьержке.

Накануне солиста башкирской группы «Караван-Сарай» Амира Туйгунова, заслуженного артиста республики Башкортостан избили неизвестные.

Ранее у Любови Казарновской выманили миллион, припугнув украинским террористом.

*  «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ
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