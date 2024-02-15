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Режиссер нового «Домовенка Кузи» рассказал, каким будет обновленный персонаж

Режиссер Лакисов: новый домовенок Кузя будет иметь свою изюминку

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Кинокомпания братьев Андреасян

Новый домовенок Кузя, который станет героем современного игрового полнометражного кино, с высокой долей вероятности обретет такую же популярность, как и предыдущая версия персонажа. Об этом в беседе с «Пятым каналом» рассказал российский режиссер, основатель студии 3D-анимации Виктор Лакисов.

По его словам, герой в новой картине будет усовершенствован и приобретет свою изюминку, однако, сохранит черты своего предшественника. Он также отметил, что работа над проектом является долгим, но интересным процессом.

«И, как ни странно, этим должны уметь заниматься все, кто в индустрии кино. Обычные сценаристы, потому что, а как можно написать сценарий, не разработав персонажа. Как можно режиссировать кино, не зная, как этот персонаж, кто он, какие у него мотивы, какие у него страхи? Даже если это виртуальный… тем более, виртуальный. Этими навыками должны обладать теоретически все. Но, по факту, нет, не все. Я ими обладаю. Моя особенность, скажем так», — поделился Лакисов.

Премьера фильма запланирована на 19 декабря 2024 года. В конце октября 2023 года сообщалось, что «Кинокомпания братьев Андреасян» начала съемки фильма «Домовенок Кузя» на основе детского произведения Татьяны Александровой. Главные роли в фильме сыграют Марк Богатырев, Софья Петрова, Алика Смехова, Евгения Малахова, Олег Комаров и Алексей Гаврилов. Сам Домовенок будет анимированным персонажем, как и его друг — домовой Нафаня.

Ранее сообщалось, что в Москве состоялась светская премьера финальной части фильма «Лед» с Сашей Петровым.

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