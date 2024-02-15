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Киркорова упрекнули за спетую военным в ДНР песню украинской артистки

«Блокнот Донецк»: Киркоров в ДНР спел раненым песню украинской певицы Билык

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Народного артиста России Филиппа Киркорова упрекнули за спетую российским военным в ДНР песню украинской артистки Ирины Билык. Наблюдением о репертуаре певца поделилась в своем Telegram-канале журналистка издания «Блокнот Донецк» Юлия Скубаева.

«Киркоров спел раненым бойцам в Горловке песню украинской певицы Ирины Билык «Снег». Хорошо, что не Гимн Украины», — написала она.

Скубаева также иронично отметила, что Киркорову простят подобный выбор за гуманитарную помощь.

«Но он привез гуманитарку. Поэтому мы опять поймем и простим», — добавила журналистка.

Она напомнила, что Ирина Билык в 2018 году во время концерта во Львове высказывалась против России и отказалась признавать Крым российским регионом.

В феврале 2024 года Филипп Киркоров приехал в ДНР, где выступил в больнице перед ранеными, вручил им подарки. Он сделал пожертвования детскому центру и приюту для животных.

Поездку поддержали в Госдуме, а представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в этот раз певец выбрал «ту дверь».

20 декабря 2023 года Киркоров принял участие в «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой. После этого певец столкнулся с многочисленными проблемами и негласным запретом.

Ранее Лолита обратилась к общественникам после отмены концертов.

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