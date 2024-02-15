Лада Дэнс о будущем в карьере: «Устала бегать и просить»

Лада Дэнс рассказала о планах открыть свой музыкальный лейбл, так как это упростит ей продвижение собственной карьеры. Слова артистки передает NEWS.ru.

«Устала бегать постоянно и просить «возьмите, возьмите, возьмите». У меня уже больше ста песен новых. Я хочу реализовать это все. Это очень дорого. Песни — это одно, а внедрить это все... » — заявила исполнительница.

Дэнс посетовала, что в нынешнее время сложно «пробиться через толщу». Она отметила, что сейчас выпускается много яркого музыкального контента.

В декабре 2023 года Дэнс вспомнила, как на нее молились во время работы в ресторане. Артистка четыре года пела в заведении. Она исполняла песни в различном жанре — и композиции Modern Talking, и Виктора Салтыкова, и Виктора Цоя. Гости заведения называли артистку «новой певичкой», что ее «дико бесило». Однако к Дэнс относились хорошо — «сдували пылинки» и «кормили котлетами».

В ноябре Дэнс заявила, что масштаб русофобии на Западе сильно преувеличен. Исполнительница призналась, что никогда не сталкивалась с этим явлением лично, хотя ездила за границу и развивала там бизнес.

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