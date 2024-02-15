Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Банк судится с Пашей Техником из-за невыплаченного кредита

Mash: рэпер Паша Техник задолжал банку 62 тыс. рублей по кредиту

close
100%
«Московские суды общей юрисдикции»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Московские суды общей юрисдикции»

Российский банк подал в суд на рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев), который не погасил долг в размере 62 тыс. 698 рублей по кредиту. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Финансовое учреждение требует, чтобы с исполнителя взыскали задолженность и арестовали имущество на сумму долга, пока Техник не вернет деньги. Канал отмечает, что в 2023 году у рэпера закрыли ИП по похожей причине — он задолжал тогда 142 тыс. рублей. При этом сам Техник, отмечает Mash, хвалился тем, что зарабатывает 300 тыс. рублей за одно выступление.

В конце декабря 2023 года стало известно, что глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина написала заявление в МВД на Пашу Техника. Она считает, что рэпер занимается пропагандой запрещенных веществ, рекламой магазинов по продаже наркотиков и распространением порнографического и другого деструктивного контента.

Позже Техник отреагировал на претензии Мизулиной, опубликовав на своем канале «кружок». Однако Мизулина отметила, что, выложив видео, Техник лишь подтвердил то, что канал принадлежит ему и тем самым «очень помог полиции в их будущей работе».

Ранее критик Сергей Соседов назвал беззаконием отмену концертов Лолиты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами