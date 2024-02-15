Банк судится с Пашей Техником из-за невыплаченного кредита

Российский банк подал в суд на рэпера Пашу Техника (настоящее имя — Павел Ивлев), который не погасил долг в размере 62 тыс. 698 рублей по кредиту. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Финансовое учреждение требует, чтобы с исполнителя взыскали задолженность и арестовали имущество на сумму долга, пока Техник не вернет деньги. Канал отмечает, что в 2023 году у рэпера закрыли ИП по похожей причине — он задолжал тогда 142 тыс. рублей. При этом сам Техник, отмечает Mash, хвалился тем, что зарабатывает 300 тыс. рублей за одно выступление.

В конце декабря 2023 года стало известно, что глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина написала заявление в МВД на Пашу Техника. Она считает, что рэпер занимается пропагандой запрещенных веществ, рекламой магазинов по продаже наркотиков и распространением порнографического и другого деструктивного контента.

Позже Техник отреагировал на претензии Мизулиной, опубликовав на своем канале «кружок». Однако Мизулина отметила, что, выложив видео, Техник лишь подтвердил то, что канал принадлежит ему и тем самым «очень помог полиции в их будущей работе».

Ранее критик Сергей Соседов назвал беззаконием отмену концертов Лолиты.