Marvel раскрыла дату выхода и актерский состав «Фантастической четверки»

Студия Marvel раскрыла в соцсети X актерский состав и дату выхода супергеройского фильма «Фантастическая четверка», опубликовав открытку с героями ко Дню святого Валентина.

Как и ожидалось, роль лидера команды супергероев Рида Ричардса досталась трехкратному номинанту на премию «Эмми» Педро Паскалю, известному по сериалу «Одни из нас». Звезда «Короны» Ванесса Кирби сыграет в предстоящей ленте Сью Шторм (Женщина-невидимка). Актер Джо Куинн, получивший известность благодаря сериалу «Очень странные дела», станет Джонни Штормом (Человеком-факелом), а удостоенным «Эмми» за шоу «Каратель» Эбон Мосс-Бакрак сыграет Бена Гримма (Существо).

Премьера «Фантастической четверки» запланирована на 25 июля 2025 года, съемки планируют начать в третьем квартале 2024 года. Режиссером фильма станет Мэтт Шекман («На краю», «Доктор Хаус»).

В конце июня сообщалось, что актриса Марго Робби отказалась сыграть Женщину-невидимку в новой «Фантастической четверке». Также на одну из центральных ролей в проект рассматривался актер Адама Драйвер. Ему предлагали сыграть Мистера Фантастика. Однако оба артиста по итогу переговоров со студией отказались от участия в проекте, не раскрывая подробности своего решения.

Ранее стало известно, что Мишель Йео сыграет в боевике «Мать».