Татьяна Буланова объяснила, почему не празднует День влюбленных

Певица Татьяна Буланова призналась в беседе с vm.ru, что у нее нет традиции праздновать День святого Валентина.

Буланова уточнила, что не имеет ничего против дня всех влюбленных, и считает этот праздник очень красивым. По ее мнению, мероприятие подходит больше молодым парам, у которых только начинаются отношения.

Буланова рассказала, что 14 февраля проведет с мужем, бизнесменом Валерием Рудневым, в их любимом ресторане.

Буланова была замужем трижды. Ее первым супругом был звукорежиссер Николай Тагрин. У них есть общий сын Александр. Буланова также была в браке с футболистом Владиславом Радимовым. В 2006 году у супругов родился сын Никита. В 2016-м спортсмен и певица развелись.

2 июня стало известно, что Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Церемония бракосочетания состоялась на Английской набережной в Санкт-Петербурге. На мероприятии присутствовали друзья, коллеги и родственники пары. Певица Анна Семенович поймала букет невесты на торжестве.

В ноябре Буланова рассказала, что хочет иметь детей от своего мужа. Однако певица намерена скрывать свое положение в случае беременности. Она объяснила такое решение тем, что опасается суеверий.

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