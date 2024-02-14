Сергей Орлов рассказал о похудении на 20 кг

Комик Сергей Орлов признался в YouTube-программе HUSTLE SHOW, что похудел на 20 килограммов.

Орлов сбросил лишний вес за 6-8 месяцев. Он рассказал, что в какой-то момент начал следить за питанием. Артист стал разбираться в калорийности и пищевой ценности продукта.

«Я по работе как раз-таки не всегда могу тренироваться и вести активный образ жизни. Но я не считаю (калории), как некоторые в калькуляторе считают. Я просто примерно прикидываю», — поделился юморист.

Орлов отметил, что в каждый прием пищи добавляет салат. По его словам, овощи помогают ему насыщаться и не переедать. Комик добавил, что вокруг питания существует множество мифов.

«Некоторые люди нанимают себе диетолога. И это всегда мне казалось странным. Потому что ну неужели тебе нужно заплатить кому-то, чтобы он тебе сказал, что бургер на ночь не стоит есть. Тебе нужно дать бабок чуваку, чтобы он сказал: «Это не надо»?» — рассказал комик.

В декабре Сергей Орлов заявил, что заработал порядка 14 млн рублей на продаже своего концерта на онлайн-платформе для юмористов.

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