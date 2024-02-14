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Родион Газманов оценил, какое место Алла Пугачева занимает на российской эстраде

Певец Родион Газманов: Пугачева занимает особое место на эстраде

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Певица Алла Пугачева все еще занимает особенное место на российской эстраде, несмотря на ее политические взгляды и высказывания. Об этом в интервью интернет-изданию «Абзац» рассказал сын народного артиста России Олега Газманова, музыкант Родион Газманов.

«Те песни, которые она пела, – это краеугольный камень российской культуры. С этим ничего не поделаешь. Поэтому я умею разделять людей с их характерами, какими-то взглядами и жизненными позициями и их музыку, потому что даже самый отъявленный мерзавец тем не менее может писать хорошие песни. И наоборот», — отметил он.

Певец подчеркнул, что творчество артистов и их позицию необходимо разделять, даже если они приняли решение уехать из страны или «плохо отзываются о ней».

В начале февраля продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Алла Пугачева не сможет вернуть свое влияние, так как сейчас в России обесценена клановость. Он добавил, что каждый стриминг продвигает своих героев, поэтому сейчас меньше таких влиятельных фигур, какими были Пугачева, Лев Лещенко или Иосиф Кобзон. Пригожин заявил, что в свое время названные артисты были своего рода продюсерами для исполнителей.

Ранее Родион Газманов объяснил, почему подал иск против «Норд Групп».

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