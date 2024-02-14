Звезда «Кадетства» стала жертвой мошенников

Актриса Валерия Ланская призналась в беседе с Telegram-каналом Mash, что мошенники взломали ее аккаунт в социальных сетях.

По словам Ланской, злоумышленники подделали ее голос с помощью нейросети и просили деньги от ее имени у знакомых. Посредством голосовых они спрашивали у коллег актрисы занять сумму от 30 до 70 тысяч рублей.

Как отметила Ланская, олимпийский чемпион Алексей Ягудин едва не перекинул денег, но его директора смутил якобы счет артистки в «Уральском интернет-банке».

«Слава богу, у меня в Telegram в основном рабочие чаты, и это была ошибка того человека, который взломал. Он обращался довольно панибратски и по-свойски к людям, с которыми я на «вы» и деликатно общаюсь. И это их смутило, они мне перезванивали или просили записать кружок», — рассказала артистка.

Ланская была замужем за кинорежиссером Станиславом Ивановым, в браке у них родился сын Артемий. Артистка объясняла, что не говорила о расставании с супругом до тех пор, пока «все не улеглось и не стало чем-то отболевшим». По словам звезды, они вместе принимали решение о разводе, и им удалось сохранить дружеские отношения ради общего ребенка.

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