Скончался автор музыки к «Ну, погоди!»

Венгерский композитор Тамаш Деак, написавший музыку для «Ну, погоди!», скончался на 96-м году жизни. Об этом сообщает информационное агентство MTI.

«Тамаш Деак, автор музыки к мультфильмам... скончался на 96-м году жизни», — сообщает агентство.

Деак родился в венгерском Секешфехерваре в 1928 году. Самостоятельно научился играть на трубе, а с 1959 по 1964 год он работал на Венгерском радио. Среди более 120 мультсериалов и телепередач, к которым Деак написал музыку, российскому зрителю наиболее известен «Ну, погоди!».

Деак записал для этого мультсериала заглавную мелодию, получившую название «Водные лыжи», а также несколько других композиций, которые звучат в сериях.

До этого немецкий музыкант и основатель диско-группы Boney M. Фрэнк Фариан (настоящее имя Франк Ройтер) умер в Майами в возрасте 82 лет.

В 1975 году Фариан как продюсер создал диско-группу Boney M. из музыкантов, которые родились на Карибских островах.

Ранее поэт и музыкант Марк Котляр скончался в возрасте 48 лет.