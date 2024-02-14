Егор Крид объяснил, почему отказался от роли Серкана в «Постучись в мою дверь»

Певец Егор Крид признался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что мог сыграть главную роль в российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь».

Крид отказался от роли Серкана Болата из-за гонорара. Также артист и команда проекта не сошлись по датам съемкам.

«Там нужно было сниматься шесть месяцев, каждый день съемок. И шесть месяцев, каждый день съемки – это очень дорого. <…> В итоге они сняли каких-то других актеров. Кого-то набрали, не знаю. Но посмотрим, мне кажется, я не сильно пожалею. Хотя, кто знает», — рассказал исполнитель.

«Постучись в мою дверь в Москве» вышла на экраны 12 февраля.

Актриса Лиана Гриба исполнила роль главной героини Саши (Эды Йылдыз в оригинале), а Никита Волков — Сергея (Серкана Болата). В каст также вошли: Александра Тулинова, Юлия Серина, Екатерина Шумакова, они сыграют подруг главной героини. Звезда сериала «Разведчицы» Максим Белбородов исполнил роль антагониста.

Сюжет рассказывает о Сергее и Саше. Герои заключают сделку, согласно которой девушка вынуждена притворяться новой пассией мужчины, чтобы получить работу в успешной компании. Режиссером картины выступил Всеволод Аравин.

Ранее звезда «Постучись в мою дверь» рассказал, как провоцировал коллег на буллинг в свой адрес.