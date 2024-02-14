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Соседов не увидел смысла в поездках звезд в зону СВО после «голой» вечеринки

Критик Соседов: в поездках звезд в зону СВО после голой вечеринки нет смысла

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Global Look Press

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Ридусом» прокомментировал поездки звезд российской эстрады в зону проведения специальной военной операции после «голой» вечеринки. По его мнению, выступления артистов в Донбассе вряд ли помогут им решить проблему с отменой концертов.

«Надо ездить к бойцам по зову сердца, а не для того, чтобы решить какие-то свои вопросы, чтобы что-то разрешили», — подчеркнул Соседов.

Он добавил, что участники СВО к теме «голой» вечеринки как раз глубоко равнодушны.

13 февраля появились кадры приезда Филиппа Киркорова в Горловку. Сообщалось, что артист исполнил свою песню «Снег» перед ранеными участниками СВО в больнице №2. По данным Shot, весь маршрут исполнителя в ДНР не раскрывается по соображениям безопасности. Помимо прочего, певец привез в Донбасс гуманитарную помощь — подарки бойцам, компьютеры и другую технику для городского детского центра.

В сети предположили, что действия Киркорова связаны с попыткой «реабилитироваться» после событий, которые произошли в конце 2023 года. 21 декабря певец оказался среди участников вечеринки с дресс-кодом almost naked («почти голый») в московском клубе Mutabor, которую устроила телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева.

Ранее концерт Лолиты отменили в Екатеринбурге.

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