Айза рассказала о лучшем вложении средств: «Был дурной день»

Блогер Айза в своем Telegram-канале похвасталась, что ей удалось за год терапии выйти из треугольника Карпмана.

«У меня был дурной день сегодня в личном плане, но в рабочем хороший. Так как я выбираю сторону света, то сосредоточилась на хорошем. Все-таки выйти из треугольника Карпмана было отличной идеей. На это мне понадобился год терапии по 2 раза в неделю! Лучшее вложение денег», — написала Айза.

Недавно Айза пожаловалась, что знакомая обманула ее на миллион рублей. Она рассказала, что вдвоем с девушкой они планировали снять помещение на Бали, чтобы разделить расходы и работать вместе. Когда Айза вложила примерно миллион рублей в ремонт и на аренду помещения, коллега сообщила о проблемах со здоровьем, а также стала вести себя агрессивно. В итоге блогер пришла к выводу, что не хочет иметь ничего общего с этим человеком.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). Артист и блогерша поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. Звезды развелись в 2013-м. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Она назвала их брак нездоровым.

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