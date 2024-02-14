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Александр Цыпкин рассказал, как появление нейросетей скажется на профессии писателя

Писатель Цыпкин: появление нейросетей снизит количество плохих авторов

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Газета.Ru

Писатель Александр Цыпкин считает, что его коллегам не стоит переживать из-за искусственного интеллекта, так как он вряд ли помешает хорошим авторам. Об этом пишет «Пятый канал».

«В целом я бы не гиперболизировал опасность, исходящую от возможностей искусственного интеллекта. Скорее, этим процессом нужно управлять, но гений человеческий всегда будет опережать гений машинный. Возможно, станет чуть меньше плохих писателей, а хороших и гениальных останется ровно столько же», — высказался Цыпкин.

Он также признался, что не знает, как отличить рукотворный текст от созданного нейросетью. При этом Цыпкин выразил мнение, что написанный роботом текст в некоторых случаях может быть лучше человеческого. Автор считает, что основная проблема, связанная с нейросетями в творчестве, исходит из правового поля.

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