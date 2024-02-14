Мартин Скорсезе рассказал о главном посыле фильма «Волк с Уолл-Стрит»

Режиссер Мартин Скорсезе в разговоре с The Guardian признался, что пытался разоблачить низость капитализма в комедии «Волк с Уолл-Стрит».

«Я сделал это не специально: «Сейчас мы собираемся разоблачить коррупцию и низость необузданного капитализма, который, как мы знаем, ужасен». Я попробовал это с «Волком с Уолл-стрит», но как своего рода сердитый окрик по этому поводу, с юмором», — вспомнил Скорсезе.

При этом он уточнил, что нередко главными героями его фильмов становятся отрицательные герои, жизнь которых показывается успешной и привлекательной. Такой подход режиссер описал фразой: «Грех — это весело». Однако Скорсезе напомнил, что главного героя «Волка с Уолл-Стрит» — афериста и брокера Джордана Белфорта — все-таки ждала печальная участь.

В январе Мартин Скорсезе назвал голливудского актера Леонардо Ди Каприо гением кинематографа. Во время выступления на премии National Board of Review Скорсезе заявил, что за 23 года он успел поработать с актером над шестью кинокартинами. Кинематографист также считает, что бесстрашие Ди Каприо мотивировало его во время съемок фильмов.

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