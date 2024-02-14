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Певица Юлия Чичерина примет участие в фестивале «RT.Док: Время героев»

Александр Ф. Скляр и Чичерина поучаствуют в фестивале «RT.Док: Время героев»

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Пресс-служба фестиваля

Певица Юлия Чичерина станет музыкальным гостем церемонии открытия II Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время героев», которая состоится 23 февраля в Москве. Об этом сообщили организаторы мероприятия. В рамках церемония открытия также выступят актер Антон Шагин и поэт Александр Антипов.

24 февраля на фестивале поэтическо-музыкальная программа пройдет между показами документальных фильмов. Во второй день мероприятия состоятся выступления поэта Анны Ревякиной и саксофониста Сергея Летова, свои стихотворения также прочтут актриса Яна Поплавская и поэт Анна Долгарева, тогда как музыкант Александр Ф. Скляр представит публике акустическую программу. На церемонии закрытия фестиваля выступят Алексей Поддубный (Джанго) и рок-группа «Зверобой».

II Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев» пройдет 23-25 февраля в московском Цифровом деловом пространстве. При этом показы документальных лент состоятся одновременно на нескольких площадках в разных странах мира, среди которых Аргентина, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Турция и Китай.

Ранее стало известно, что в Москве пройдет фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев».

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