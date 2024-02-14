Niletto просит от организаторов кальян в гримерке и пять пачек лапши

Певец и рэпер Niletto указал в условиях райдера пять пачек лапши быстрого приготовления и 12-летний виски. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, артист просит за свое выступление 4 миллиона рублей. Среди обязательных условий райдера — кальян и кальянщик в гримерке, Сhivas Regal 12-летней выдержки, пачка сигарет с кнопкой, шесть энергетических напитков, пицца размером 40 сантиметров и пять пачек лапши. При этом Niletto просит возить его на автомобиле марки Mercedes не ниже S-класса и не старше трех лет.

Недавно пранкер Сорян заявил, что юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) просит по €100 тысяч в час за выступления на европейских площадках. Сорян уточнил, что директора не интересовало название фирмы, ей было важно знать, сможет ли организация выплатить гонорар Галкину и соблюсти условия райдера. Помимо денег, комик потребовал два билета бизнес-класса и два билета экономкласса.

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