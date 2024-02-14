Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Вене отменили концерт российского дирижера по требованию украинской артистки

Венский фестиваль отменил концерт Курентзиса после жалобы украинки Лынив

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Венский фестиваль отменил концерт российского дирижера греческого происхождения Теодора Курентзиса после жалобы украинской артистки Оксаны Лынив. Об этом сообщает портал iefimerida.gr.

«Новый директор Венского фестиваля, швейцарец Мило Рау, запланировал два концерта на тему войны: один — оркестра SWR под управлением Курентзиса, а второй — Киевского симфонического оркестра под управлением Лынив, которая выразила недовольство участием своего греко-российского коллеги», — пишет СМИ.

По данным портала, Курентзис должен был выступать 12 июня в Бургтеатре, а выступление Лынив запланировано на 2 июня, она будет дирижировать Киевским симфоническим оркестром в реквиеме «Бабий Яр» соотечественника Евгения Станковича. Мило Рау отметил, что прийти к компромиссу между сторонами конфликта не вышло, поэтому он был вынужден отменить выступление Курентзиса, сославшись на то, что от участия в фестивале грозились отказаться и многие другие украинские артисты.

Ранее Лолита ответила на слухи об отмене юбилейного тура по России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами