В Вене отменили концерт российского дирижера по требованию украинской артистки

Венский фестиваль отменил концерт российского дирижера греческого происхождения Теодора Курентзиса после жалобы украинской артистки Оксаны Лынив. Об этом сообщает портал iefimerida.gr.

«Новый директор Венского фестиваля, швейцарец Мило Рау, запланировал два концерта на тему войны: один — оркестра SWR под управлением Курентзиса, а второй — Киевского симфонического оркестра под управлением Лынив, которая выразила недовольство участием своего греко-российского коллеги», — пишет СМИ.

По данным портала, Курентзис должен был выступать 12 июня в Бургтеатре, а выступление Лынив запланировано на 2 июня, она будет дирижировать Киевским симфоническим оркестром в реквиеме «Бабий Яр» соотечественника Евгения Станковича. Мило Рау отметил, что прийти к компромиссу между сторонами конфликта не вышло, поэтому он был вынужден отменить выступление Курентзиса, сославшись на то, что от участия в фестивале грозились отказаться и многие другие украинские артисты.

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