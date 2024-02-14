Лера Кудрявцева получила серьезную травму: «Это какой-то сюр»

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале пожаловалась на серьезную травму.

«Я не знаю, чем я прогневила бога. Что я делаю не так? Пытаюсь жить по совести, не желаю никому зла, работаю, помогаю всем, занимаюсь благотворительностью. Но то, что со мной происходит — это какой-то сюр», — отметила Кудрявцева.

Она уточнила, что врачи диагностировали ей полный разрыв передней крестообразной связки и перелом латерального мыщелка правой большеберцовой кости. О причине подробных травм ведущая пока не сообщила.

Недавно Кудрявцева показала, как выглядит ее сестра Оксана Жукова в 60 лет. Она публично поздравила именинницу и поделилась ее редким фото в соцсетях. Женщина живет в Болгарии и занимается бизнесом. Телеведущая называет ее своим ангелом-хранителем и считает, что сестра всегда была «красивее, умнее, мудрее» нее.

12 января Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Она намекнула, что причиной разрыва стали возможные проблемы со спиртным у супруга. Она назвала злом алкоголь.

Ранее Лерчек попала в ДТП в центре Москвы.