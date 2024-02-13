Валерий Баринов вышел на связь после госпитализации: «Жив»

Актер Валерий Баринов вышел на связь после госпитализации. Об этом сообщает РИА Новости.

Баринов сообщил, что «жив». Он отказался делиться подробностями своего пребывания в больнице и самочувствии.

13 февраля Telegram-канал Mash заявил, что Баринов был госпитализирован после падения по пути в ТЮЗ.

По данным издания, после инцидента Баринов смог подняться и самостоятельно добраться до театра, где ему вызвали «скорую». Врачи диагностировали актеру ушибы грудной клетки и спины.

Валерий Баринов окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина в 1968 году. Он служил в Центральном Театре Советской Армии, Театре имени Пушкина, Малого театре и МТЮЗе. В 1999 году актер удостоился звания народного артиста России.

Баринов дебютировал в кино в 1969 году в картине «Шаги по земле». В его фильмографии более 200 работ. Он принимал участие в таких проектах, как «Кадетство», «Калашников», «День выборов», «Казанова в России. Тайная миссия», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Ранетки», «В созвездии Стрельца», «Игра на миллионы», «Абориген», «Красная королева», «Незнайка на Луне».

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