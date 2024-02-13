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На НТВ ответили на решение Собчак подать на них в суд

Представители НТВ попросили Собчак доказать через экспертизу наличие достоинства

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xenia_sobchak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Представители НТВ ответили во «ВКонтакте» на желание журналистки и телеведущей Ксении Собчак подать иск на телеканал.

НТВ настаивают, чтобы в случае обращения в суд Собчак приложила к пакету документов результаты экспертизы о наличии у себя чести и достоинства.

12 февраля Собчак заявила о намерении подать в суд иск о клевете и защите чести и достоинства после выхода на телеканале НТВ двухсерийного фильма о ней. Она также планирует предъявить обвинения за воровство ее материалов из YouTube и социальных сетей.

Собчак отметила, что весь фильм является «отчаянной натяжкой совы на глобус». Она также отметила, что вся «расследовательская» информация телеканала НТВ о ее домах и перемещениях взята из ее же социальных сетей.

Как отметили РИА Новости, в базе данных московских судов на вечер вторника иск еще не подавался.

Политолог Евгений Минченко считает, что помимо репутационных атак, которыми стали «обличительные» фильмы на НТВ, Собчак могут грозить и другие проблемы. По мнению Минченко, создатели фильмов вряд ли добиваются «медийного поражения» журналистки.

Ранее певица Цыганова заявила, что Собчак может попасть в психиатрическую клинику.

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