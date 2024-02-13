Валерий Баринов был госпитализирован с травмой груди

Актер Валерий Баринов был госпитализирован после падения по пути в ТЮЗ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, после инцидента Баринов смог подняться и самостоятельно добраться до театра, где ему вызвали «скорую». Врачи диагностировали актеру ушибы грудной клетки и спины.

Валерий Баринов окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина в 1968 году. После выпуска он стал служить в Театре им. А. С. Пушкина в Ленинграде. С 1974 по 1988 год актер работал Центральном Театре Советской Армии. С 1988 по 1991 год он трудился на сцене Театра имени Пушкина в Москве. В 1992 году перешел в труппу Малого театра, в 2005 — в МТЮЗ.

Баринов дебютировал в кино в 1969 году в картине «Шаги по земле». В его фильмографии более 200 работ. Он принимал участие в таких проектах, как «Кадетство», «Калашников», «День выборов», «Казанова в России. Тайная миссия», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Ранетки», «В созвездии Стрельца», «Игра на миллионы», «Абориген», «Красная королева», «Незнайка на Луне».

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