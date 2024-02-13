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Ольга Дибцева рассказала об анорексии

Актриса Ольга Дибцева призналась, что болела анорексией и булимией

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Ольга Дибцева призналась в беседе с Voice, что страдает от расстройства пищевого поведения.

Дибцева болела анорексией и булимией. Она отметила, что у нее эта проблема с детства — она морила себе диетами и могла неделю есть одни белки и грейпфруты. Артистка боялась выходить на улицу, потому что все увидят, что она якобы толстая.

«Наблюдалась у врачей и до сих пор в процессе. То есть окончательно вылечить это, наверное, нельзя. Но я хочу научиться не позволять этому управлять мной», — поделилась актриса.

Дибцева призналась, что ее расстройство ухудшилось зимой 2023 года во время съемок сериала «Семейка». Она объяснила, что в тот период испытывала «дикий» стресс и страдала депрессией.

«Я как раз разводилась, и это был, конечно, очень трудный опыт. Заедала эмоции всем, чем только можно. Как тогда пережила осень и зиму, честно говоря, не знаю. Было тяжело», — призналась артистка.

В сентябре 2023 года Дибцева сообщила, что разводится с предпринимателем Романом Бочаровым после пяти лет брака. В их союзе родилась дочь Серафима в 2019 году. В декабре актриса рассказала, что беременна во второй раз от нового возлюбленного.

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