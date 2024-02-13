Поплавская о поездке Киркорова в ДНР: «Плюнуть в рожу»

Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале назвала поездку певца Филиппа Киркорова вынужденной и совершенной под давлением.

«Понятно, что организовал это все «Тотктонадо» и сверху дана разнарядка разрядить обстановку. Стыдно и мерзко, если честно, коллеги. А у меня лишь одно желание — плюнуть в рожу тому, кто все это провернул, лишь бы отбелить «голубой бриллиант», — написала она.

Поплавская также опубликовала видеообращение военнослужащих, которые раскритиковали Киркорова за то, что он пытается «замолить свои грехи за счет бойцов СВО». Поплавская отметила, что Донбасс — «не прачечная, где отмывают обгаженные штаны».

Недавно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в Telegram-канале, Киркоров всю жизнь жертвовал детям и раненым. Она также сопроводила свой пост хештегом: «Тадверь».

Первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко также положительно оценила поездку Киркорова в Донбасс. По словам депутата, она не знает, как эта поездка отразится на дальнейшей судьбе карьеры Киркорова. Однако парламентарий посчитала «хорошим» то, что певец приехал.

До этого стало известно, что артист исполнил свою композицию «Снег» перед ранеными участниками СВО в больнице №2 в Горловке. По данным Shot, весь маршрут исполнителя в ДНР не раскрывается по соображениям безопасности. Помимо прочего, певец привез в ДНР гуманитарную помощь — подарки бойцам, компьютеры и другую технику для городского детского центра.

Ранее сенатор Цеков заявил, что Киркоров пытается отмыться от вечеринки Ивлеевой поездкой в ДНР.