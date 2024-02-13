В Горловке не ожидали приезда Киркорова

Главврач больницы в Горловке Нелля Якуненко призналась, что не ожидала приезда певца Филиппа Киркорова в медучреждение. Ее слова передает Telegram-канал Mash.

«Он привез очень много подарков, общался, исполнил две песни. Подарки раздал большие и хорошие — и power bank, и наушники, и колонки беспроводные, иконки, охранительные крестики, все освященное», — заявила она.

Якуненко также подтвердила, что Киркоров пообещал оплатить протезы трем раненым военнослужащим. По ее словам, во время своего визита в ДНР певец признался, что в «его жизни многое поменялось» из-за увиденного.

Недавно актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале назвала поездку певца Филиппа Киркорова вынужденной и совершенной под давлением.

До этого стало известно, что артист исполнил свою композицию «Снег» перед ранеными участниками СВО в больнице №2 в Горловке. По данным Shot, весь маршрут исполнителя в ДНР не раскрывается по соображениям безопасности. Помимо прочего, певец привез в ДНР гуманитарную помощь — подарки бойцам, компьютеры и другую технику для городского детского центра.

Ранее Мария Захарова отреагировала на поездку Киркорова в ДНР.